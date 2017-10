Bij een schietpartij aan de Korreweg in de stad Groningen is zondagochtend een man zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer wordt gestabiliseerd door ambulancepersoneel en de straat is afgezet. Volgens de politie is het nog onduidelijk of er één of meerdere schutters zijn. Er is een zoekactie opgezet.