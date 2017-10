Verdriet en verslagenheid op school in Haren na dood leerling

Het meisje dat zaterdag om het leven kwam in een woning aan het Jufferpad in Haren is een leerling van de Guyotschool voor dove en slechthorende kinderen in Haren. Dat bevestigt directeur Henk Koopman. Het meisje was vijf jaar oud.

Koopman is zwaar aangedaan door het voorval: 'Er heerst groot verdriet en diepe verslagenheid op onze school. We hebben de medewerkers en ouders geïnformeerd. Maandag, als de kinderen weer op school komen, ontfermen we ons over hen.'

Twee doden

Zaterdagmorgen vond de politie in de benedenwoning in Haren de dode lichamen van een vrouw en een meisje. De man die in de woning aanwezig was, is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de twee. In de woning was ook een jongetje aanwezig; hij was ongedeerd.

Bekend bij gemeente

Volgens buurtbewoners gaat het om een gezin uit een land in Oost Afrika. Welk land is onbekend. In de woning zouden zich vaker ruzies hebben voorgedaan. Het gezin was bekend bij de gemeente Haren.

