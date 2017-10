Schuur met hooi gaat in vlammen op

De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden (Foto: Erwin Dijkman/112Groningen)

In Finsterwolde is zaterdagnacht een schuur met hooi in vlammen opgegaan. De gemeente Oldambt onderzoekt of er asbest bij de brand is vrijgekomen.

Waardoor de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De brandweer heeft het vuur gecontroleerd laten uitbranden.