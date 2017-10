Opnieuw problemen bij Suiker Unie; bietentransport ligt stil

Voor de tweede keer tijdens de bietencampagne van dit jaar, heeft Suiker Unie Vierverlaten bij Hoogkerk te maken met een forse tegenslag.

'De problemen lijken heel erg op die van tien dagen geleden', vertelt plantmanager Teun van der Weg van Suiker Unie. Toen was door een technisch mankement de enige transportband, waarop de bieten naar de was- en snipperinstallatie worden vervoerd, geknapt. Daardoor lag het complete bietentransport in de fabriek stil.

Diksap

'Dat is nu opnieuw het geval', bevestigt Van der Weg. De suikerproductie loopt momenteel door op de voorraad diksap. Dit is nodig omdat suiker bij een lange stop overal aan vast plakt en dat zou bij een herstart grote problemen kunnen geven.

Van der Weg verwacht dat het zeker ruim 48 uur gaat duren voordat de problemen zijn opgelost.

