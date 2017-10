Djuni slaat geen stripfiguur op NK: tweede plaats

Djuni in Noord Vandaag (Foto: RTV Noord)

Djuni Haak (11) uit de stad Groningen heeft een tweede plaats behaald op het NK striptekenen voor jeugd in Breda. Djuni was vrijdag te gast in Noord Vandaag en vertelde dat hij graag superhelden tekent.

Djuni moest het in een battle opnemen tegen andere jonge striptekenaars. Hij tekende zo goed dat hij de tweede plaats haalde. Bekijk de uitzending hier:

