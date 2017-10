Drama in Haren speelde in relationele sfeer

Politieagenten rondom het huis aan het Jufferpad (Foto: De Vries Media)

Het drama in het huis aan het Jufferpad zaterdagochtend speelde in relationele sfeer. Dat zegt de politie. Daarbij kwamen een 23-jarige vrouw en haar zesjarige dochter om het leven. Wat er precies in het huis is gebeurd, is nog steeds niet duidelijk. De politie gaat uit van een misdrijf.

De man die is aangehouden is een 20-jarige man uit Glimmen. In de woning was ook een eenjarig kind aanwezig. Die is ongedeerd. Kinderen Het zesjarige omgekomen meisje en het eenjarige kind zijn beide kinderen van de omgekomen vrouw. Het eenjarige kind is opgevangen en ondergebracht. Statushouders De verdachte en de slachtoffers komen oorspronkelijk uit Oost Afrika en waren statushouders. De 20-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de slachtoffers. Hij zit vast en is meerdere keren verhoord. In huis Zaterdagochtend werden de lichamen van de twee slachtoffers gevonden in een woning aan het Jufferpad in Haren. Toen de politie arriveerde was de 20-jarige man in het huis. Hij is direct aangehouden. Lees ook:

- Verdriet en verslagenheid op school in Haren na dood leerling

- Buurtgenoot over drama in Haren: 'Vroeg of laat zou dit fout gaan'