Live: FC Groningen komt via strafschop Mahi op gelijke hoogte: 1-1

FC Groningen neemt het vanmiddag in het eigen NoordLease stadion op tegen AZ Alkmaar.

Volg de wedstrijd via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; te Wierik, Reijnen, Memisevic, Warmerdam; Doan, Jenssen, Bacuna; Hrustic, Mahi, Idrissi.

AZ:

Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Wuytens, Ouwejan; Midtsjø, Til, Seuntjens; Jahanbakhsh, Weghorst, Van Overeem.

Scheidsrechter: Björn Kuipers

#groaz