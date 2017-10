Oppositiepartijen eisen spoeddebat herindeling Groningen-Haren-Ten Boer

(Foto: Henk Binnendijk/Groningen in Beeld)

Vier oppositiepartijen in Provinciale Staten hebben een spoeddebat aangevraagd over de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer. De aanvraag komt van De Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden, Groninger Belang en de Partij voor de Vrijheid.

De partijen willen opheldering over de gevolgen van het kabinetsbesluit af te zien van een zogenoemde 'lichte samenvoeging' en te kiezen voor een regulier gemeentelijke herindeling.

Iedereen formeel ontslagen

Bij een lichte samenvoeging blijven de arbeidscontracten van de burgemeester en de ambtenaren gewoon bestaan. In het geval van een reguliere herindeling wordt iedereen formeel ontslagen. Dat gaat de nieuw te vormen gemeente veel geld kosten.

'Lichte samenvoeging was nooit mogelijk'



'Wij hebben in de discussie met de gedeputeerde altijd aangegeven dat een lichte samenvoeging nooit mogelijk was, omdat dan alle gemeenten mee moeten werken,' zegt Bé Zwiers van de Partij voor het Noorden over de kwestie.



Brouns heeft ervoor gezorgd dat het nu alsnog geld gaat kosten Bé Zwiers - Partij voor het Noorden

Haren niet schuldig

Het steekt de oppositiepartijen vooral dat gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) Haren de schuld geeft van de extra kosten die bij de reguliere herindeling horen. 'Haren heeft hier geen schuld aan,' vervolgt Zwiers.

'Brouns wist dat Haren een tweesporenbeleid voerde. Ze hebben gekeken naar een fusie met Stad, met Tynaarlo en hebben uiteindelijk besloten zelfstandig te blijven. Wij hebben toen direct gezegd dat een lichte samenvoeging onmogelijk was. Brouns is toen toch doorgegaan met een lichte samenvoeging en daarmee heeft hij er nu voor gezorgd dat het alsnog extra geld gaat kosten.'

Duidelijkheid nodig

Met het spoeddebat hopen de oppositiepartijen duidelijkheid te krijgen over het standpunt van Gedeputeerde Staten en of men het advies van het kabinet overneemt. 'De gemeente Groningen overlegt ook over deze kwestie en wij vinden dat de hoofdrolspeler, de provincie, dat ook moet doen,' zegt Zwiers. 'De inwoners van de betrokken gemeentes hebben daar recht op.'

