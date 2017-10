RUG-onderzoekers maken kans op Klokhuis Wetenschapsprijs

Twee wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen zijn genomineerd voor de Klokhuis Wetenschapsprijs. Het gaat om Jan Willem Bolderdijk en Nanna Haug Hilton.

Bolderdijk is psycholoog, hij onderzoekt hoe mensen milieukeuzes maken en hoe milieu 'cool' gemaakt kan worden.

Dialect in een app

Haug Hilton is taalwetenschapster en doet onderzoek naar de verschillende dialecten en talen in Nederland. Die verzamelt ze in een app.

Stemmen

De Groningse onderzoekers strijden met acht andere genomineerden om de eerste prijs. Kinderen kunnen stemmen via een speciale website. De winnaar krijgt een speciale Klokhuis-aflevering en een troffee.

Bekijk hier alle genomineerden: