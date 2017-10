'Een jeugdsoos nieuwe stijl is belangrijk voor de eenheid in het dorp'

Er moet weer een jeugdsoos in Wagenborgen komen. Dat vindt Dorpsbelangen Wagenborgen, dat plannen heeft ontwikkeld voor een nieuwe jeugdsoos.

De vorige soos zat samen met de ijsbaanvereniging in één gebouw, maar werd vorig jaar vernield door vandalen. Nu de ijsclub weer terug is, moet de soos per 1 januari volgen, vindt Dorpsbelangen-voorzitter Itie Doddema.

Welkom vanaf acht jaar

Als het aan Doddema ligt wordt het een jeugdsoos 'nieuwe stijl'. Zo gaat de minimum leeftijd omlaag van twaalf naar acht jaar. 'Zo kunnen kinderen de soos op de lagere school al bezoeken en daarmee doorgaan als ze naar een andere school gaan. We willen ze graag hier in het dorp houden. Dat is belangrijk om de eenheid te bewaren. Als ze buiten het dorp zijn, komt er meestal niet veel goeds van. Dit is onze oplossing.'

Ouders nodig

Of de nieuwe soos er daadwerkelijk komt, hangt af van het aantal vrijwilligers. In de herfstvakantie wordt de stemming onder ouders en jongeren gepeild. 'We willen graag dat ouders meedenken, want we gaan dit niet zelf regelen. Het moet vanuit de ouders en jeugd zelf gebeuren. Anders is het einde verhaal.

