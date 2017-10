GHHC komt stootkracht tekort en verliest van Nijmegen

De hockeysters van GHHC zijn er ook in hun zevende competitiewedstrijd niet in geslaagd om voor het eerst te winnen. Zondag ging het thuisduel tegen Nijmegen met 3-0 verloren.

Achterstand

Op sportpark de Harener Holt keek het team van coach Marc Materek al na zes minuten spelen tegen een achterstand aan. Michelle Simons kreeg teveel ruimte in de cirkel en wist met de backhand keepster Jantien Gunter te passeren.

Verdubbeling

Vanaf dat moment liep GHHC achter de feiten aan. De verdediging stond niet goed en aanvallend wist de ploeg de bal geen moment vast te houden. Tien minuten voor de pauze verdubbelde Klaartje Mientjes de voorsprong namens de gasten uit een strafcorner.

Geen vuist

Ook in de tweede helft wisten de Groningers geen vuist te maken tegen het eveneens in de onderste regionen verkerende Nijmegen. Toen opnieuw Mientjes vlak na de onderbreking uit een mooie aanval de 3-0 achter keepster Gunter schoot was het duel gespeeld.

Gebrek aan stootkracht

'We krijgen te makkelijk de goals om de oren,' analyseerde coach Marc Materek na afloop. 'Ook moeten we aanvallend meer in ons spel komen. We missen op dit moment stootkracht voorin en een afmaker. Op deze cruciale punten moet snel verbetering optreden.'

Stand

GHHC is hekkensluiter in de hoofdklasse met slechts één punt uit zeven gespeelde wedstrijden.

