FC Groningen pakt na goede tweede helft punt tegen AZ

FC Groningen heeft zondagmiddag met 1-1 gelijkgespeeld tegen AZ. De gasten uit Alkmaar waren veruit de betere ploeg in de eerste helft en kwamen op voorsprong via Jahanbakhsh. Na de rust tapte Groningen uit een heel ander vaatje en de gelijkmaker van Mahi uit een strafschop was verdiend.

In de eerste helft was AZ heer en meester. Het was aan doelman Sergio Padt te danken dat de thuisploeg lang standhield. De keeper van FC Groningen wist inzetten van Til, van Overeem (2x) en Weghorst te keren.

AZ slaat toe

Net toen de FC dacht zonder tegengoals de rust in te gaan sloeg AZ in de blessuretijd alsnog toe. Na een goede aanval was het de uitblinker in de eerste helft, Jahanbakhsh, die met een mooi schot de bal via de paal achter Padt wist te werken.

Herboren

Wat er in de pauze gezegd is, is onduidelijk, maar de ploeg van coach Ernest Faber kwam als herboren uit de kleedkamer. Meteen was het Bizot die Bacuna, na een harde kopbal, van de gelijkmaker afhield.

Benutte strafschop

Groningen ging vol energie en strijd de duels aan en kwam in de 54e minuut op gelijke hoogte. De bedrijvige Doan werd in het strafschopgebied neergetrokken door Wuytens. Scheidsrechter Kuipers wees naar de stip en Mahi haalde de trekker feilloos over: 1-1.

Redding Bizot

Het thuispubliek ging vol achter de eigen ploeg staan. Hrustic liet twintig minuten voor tijd een hard schot los waarop Bizot ternauwernood een antwoord had. In de slotfase hadden beide ploegen de energie niet meer om een winnende treffer te forceren.

Stand

FC Groningen knokte zich door een sterke tweede helft toch nog naar een punt tegen AZ. De Groningers blijven op de elfde plaats staan in de eredivisie met negen punten uit acht duels. Aanstaande vrijdag wacht het thuisduel tegen Willem II.

