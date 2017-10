Padt na gelijkspel: 'Ik vind Groningers best negatief'

Sergio Padt uitte na het gelijkspel tegen AZ zijn verbazing over de houding van het FC Groningen-publiek.

'Ik ben hier nu al drie en een half jaar en in de ogen van de mensen is geen trainer goed. Ik vind Groningers over het algemeen best negatief. We staan als spelers helemaal achter de trainer.'

'Had wel 0-3 kunnen staan'

In de eerste helft hield Padt zijn ploeg met enkele knappe reddingen op de been tegen een sterk AZ. 'We hadden wel met 0-3 achter kunnen staan', realiseert hij zich. 'In de tweede helft stond er een ander FC. Toen kregen zij geen bal meer tussen de palen en was hun keeper iets drukker. Een gelijkspel voelt dus terecht.'

Uitglijders

De matige eerste helft zat Padt na de wedstrijd nog dwars. 'Zij kregen twee kansen doordat onze spelers uitgleden. Verder hadden we achterin niet het vermogen om het voetballen op te lossen, dus schieten we de bal eerder naar voren. We kwamen er niet aan te pas.'

In de tweede helft ging de knop om. 'Toen hadden wij het betere van het spel. Dat mag ook weleens benadrukt worden. Misschien ging de druk er wat vanaf na de 0-1. We hadden niets meer te verliezen. En bij 1-1 ga je nadenken: zijn we beter? Misschien moeten we een punt koesteren.'

