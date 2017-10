Expeditie Grunnen: voelt zich als een zeemeermin in het water

(Foto: Joyce Kranenborg)

'Vanuit je heupen, het is zoals dansen maar dan in het water', roept zeemeermin-juf Marit Kauw. In het Scharlakenhof in Haren wordt hard getraind om zeemeermin te worden, en dat valt nog niet mee.

'Het pak moet aan als een maillot', vertelt zeemeermin Tria Zwerver. 'Het zit enorm strak. Dat is omdat je anders normaal gaat zwemmen'. Ben jij nieuwsgierig hoe dit afloopt? Je ziet het in de uitzending. Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist. Wat is Expeditie Grunnen? Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!