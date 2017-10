Schietpartij Korreweg: 19-jarige verdachte aangehouden

De politie heeft zondag een 19-jarige Groninger aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de schietpartij in de Korreweg in Stad.

Bij de schietpartij raakte een 21-jarige Stadjer zwaargewond.

Auto opgespoord

De politie kreeg zondagmorgen rond 5.10 uur een melding over schoten bij de kruising van de Korreweg met de JC Kapteynlaan. Bij aankomst troffen agenten het slachtoffer aan. Die is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Na buurtonderzoek ging de politie op zoek naar een bepaalde auto. Deze werd in de omgeving van station Groningen Noord aangetroffen. De bestuurder is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Camerabeelden gezocht

De politie sluit niet uit dat er meer personen betrokken waren bij het incident. Om meer informatie te krijgen wordt gezocht naar mensen die camerabeelden hebben in de (ruime) omgeving van de Korreweg en JC Kapteynlaan.



