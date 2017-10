Excuses voor scheids in 'Week van de scheidsrechter'

Het is de 'Week van de scheidsrechter'. En daarin kreeg Raymond Silvester het gistermiddag zwaar te verduren.

Silverster floot de streekderby tussen SETA en Mussel in de vijfde klasse E. De thuisclub verloor met 4-2.

'Heb je Wel de juiste papieren?'

Na afloop richtte de verzorger van SETA zich tot de arbiter uit Stadskanaal. De man vroeg zich hardop af of hij wel in het bezit was van de juiste papieren om te mogen fluiten. De verzorger bood in de bestuurskamer zijn excuses aan. Silvester accepteerde de verontschuldigingen. 'Ik had hem op het formulier kunnen zetten natuurlijk, maar het is achteraf goed zo.' stelt de arbiter.

Niet van de wijs

Silvester liet zich negentig minuten lang niet van de wijs brengen tijdens het beladen duel in de Kanaalstreek. Het is slechts zeven minuten rijden in de auto vanaf het Sportpark in Mussel naar het complex van SETA in Musselkanaal. Bovendien kent een aantal spelers van beide clubs elkaar goed.

