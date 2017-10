'Absurd slechte eerste helft, Padt man of the match, korte opleving'

'Een matte vertoning van beide kanten, te weinig stootkracht voorin en handjes dichtknijpen met een punt.' De leden van het supporterspanel waren maar matig te spreken over de wedstrijd FC Groningen tegen AZ. Het rapportcijfer voor de FC: een 6,1.

Ronald Varwijk

vindt het een absurd slechte eerste helft. 'Begin van de tweede helft was leuk, hopen na de 1-1 op de 2-1, die bleef uit. Te weinig stootkracht voorin & verdediging die te wensen overlaat. Onbegrijpelijk dat Faber niet bijvoorbeeld Antuna bracht voor Idrissi. Ben persoonlijk een beetje klaar met Faber, maar tweede helft maakt wel iets goed. Cijfer 6,5.'

'Groningen leek na de zeer povere eerste helft klaar voor de sloop, en mag dus van geluk spreken dat het niet met compleet lege handen staat ', analyseert Sil Piek. 'Over het geheel was AZ vandaag een klasse beter, behoudens de korte opleving na rust. Doan Vanaf het midden kan mij wel bekoren, sterk aan de bal en technisch. Op naar de volgende week, dan minder lange ballen a.u.b. Eindcijfer: 5.'

'Het was een matte vertoning van beide kanten,' vond Kevin van der Laan. 'Gelijk opgaand spel. Buitenspelgoal is ons volgens mij ontnomen. Goals vielen ouderwets aan de Noordzijde. Kan er geen echt lichtpuntje uit halen. Padt had aan het begin wel een mooie redding op de lijn. Cijfer: magere 7.'

Kris Groenewold

zag dat de FC in de tweede helft meer in te brengen had. 'De dreigende driehoek Jahanbakhsh, Til en Van Overeem rondom Weghorst was beter onder controle. Dat Padt weer man of the match is is even typerend als terecht. Tot aan de zestien aardig, maar al hadden we Agüero in de spits dan had je nog gelijkgespeeld. Cijfer: een 6 voor het resultaat.'

Tot slot beklaagt Jasper Kelder zich over de eerste 45 minuten. 'Ai, ai, ai wat een taaie eerste helft. Die fase direct na de penalty was dan wel weer genieten en ik dacht toch ook nog echt een Doan doelpunt te zien, maar onder de streep mogen we wat mij betreft de handjes dichtknijpen met een punt. Als cijfer geeft ik de pot een 6 en het weer een 10. Lekker middagje al met al.'

