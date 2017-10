Be Quick laat overwinning uit handen glippen

Thomas Careman scoorde twee keer archief foto (Foto: JKBeeld)

Be Quick 1887 heeft zondagmiddag een 3-1 voorsprong tegen promovendus de Meern uit handen gegeven. In de laatste dertig minuten moest de ploeg van coach Kevin Waalderbos twee tegentreffers toestaan en eindigde het duel in een 3-3 gelijkspel.

Gretigheid ontbrak Waalderbos was niet te spreken over de prestatie van zijn ploeg. 'De echte gretigheid ontbrak vandaag,' aldus de oefenmeester. 'Bij 3-1 dachten we: het komt wel goed. En dat kwam het dus niet. Van die mentaliteit baal ik.' Goed begin De Groningers waren nog goed begonnen aan de wedstrijd. In de 18e minuut schoot Thomas Careman de bal in de verre hoek en zijn ploeg daarmee op voorsprong: 1-0. Voorsprong bij rust Halverwege de eerste helft lieten de gasten uit Utrecht de gelijkmaker aantekenen via Mark den Hartogh. Opnieuw Careman zorgde er met een bekeken schuiver voor dat de thuisploeg toch met een 2-1 voorsprong de rust inging. Slordig veldspel Toen aanvoerder Robert Talens er vlak na de pauze 3-1 van maakte met een intikker leek het duel gespeeld. Niets was minder waar. Be Quick kreeg veel ruimte om te voetballen, maar werd heel slordig in het veldspel en hield de rijen achterin niet gesloten. Gelijkmaker Eerst was het Mark den Hartogh die in de 57e minuut uit een penalty, vanwege aangeschoten hands, de stand terugbracht tot 3-2. Twintig minuten voor tijd viel de gelijkmaker die werd gescoord door Zakaria el Bennay. Stand Be Quick staat dertiende in de derde divisie met tien punten uit acht wedstrijden. Lees ook: - Be Quick boekt zwaarbevochten zege in Oldenzaal