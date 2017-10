Donar veegt de vloer aan met Rotterdam

Donar kan met een goed gevoel toewerken na de Europe Cup wedstrijd aanstaande woensdag tegen het Franse Essm Le Portel. Zondag werd de competitiewedstrijd in en tegen Rotterdam ruimschoots met 108-68 gewonnen.

Afwezigen

Aan de kant van de Groningers ontbrak de geblesseerde Arvin Slagter. Ook Jason Dourisseau zat niet bij de selectie. Hij is vanwege trieste familieomstandigheden op dit moment in de Verenigde Staten. Coach Erik Braal verwacht hem terug voor de kraker tegen de Fransen.

Beslissend gat

Al na het eerste kwart was het beslissende gaatje geslagen door Donar. De voorsprong bedroeg toen al 23 punten: 34-11. Bij rust was het 58-32 in Gronings voordeel. De schoten vielen bij de gasten en de verdediging stond als een huis. Rotterdam kreeg geen moment het gevoel zich terug te kunnen vechten in de wedstrijd.

Speeltijd

Alle elf meegereisde spelers kregen speeltijd van Braal. Zo konden Rienk Mast, Sjoerd Koopmans, Tim Hoeve en ook Daan Maring hun minuten maken. Topscorer aan de kant van Donar was Brandyn Curry met 28 punten. Evan Bruinsma was goed voor zestien punten.

Topsporthal Leek

Op woensdag 18 oktober staat de wedstrijd tegen het Franse Le Portel op het programma. Dit duel wordt afgewerkt in de Topsporthal in Leek en begint om 19:30 uur. Deze confrontatie is live te volgen bij RTV-Noord via een livestream op onze site en onze Facebook pagina.

