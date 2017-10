Woningen ontruimd wegens explosiegevaar na plofkraak

In het Friese Haulerwijk op de Gronings-Drentse en Friese grens zijn woningen ontruimd omdat er explosiegevaar is.

Volgens de politie is mogelijk nog een explosief aanwezig bij een pinautomaat, nadat een vermoedelijke plofkraak mislukte. Het gebied is afgezet en omwonenden worden opgevangen in een brandweerkazerne.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg naar het dorp. Naar mogelijke verdachten wordt nog gezocht, er is nog niemand gearresteerd.