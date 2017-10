Explosiegevaar na plofkraak geweken; bewoners terug naar huis (update)

(Foto: Bauke Deelstra/ Omrop Fryslan)

In het Friese Haulerwijk, net over de grens bij Zevenhuizen zijn maandagochtend woningen ontruimd omdat er explosiegevaar was. Na een mislukte plofkraak waren er explosieven achtergebleven.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingezet. Die heeft met een robot inderdaad een explosief uit de pinautomaat gehaald. Ontploffing Dat wordt buiten Haulerwijk tot ontploffing gebracht. Er is daarnaast materiaal uit het explosief bewaard voor forensisch onderzoek.



De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen woonzorgcentrum. Zij mochten rond half tien weer naar huis. De geëvacueerde bewoners werden opgevangen in een nabijgelegen woonzorgcentrum. Zij mochten rond half tien weer naar huis. Donkerkleurige audi Naar mogelijke verdachten wordt nog gezocht, er is nog niemand gearresteerd. Op Facebook doet de politie in een filmpje een oproep voor getuigen. Een getuige heeft inmiddels gemeld dat de verdachten mogelijk in een donkerkleurige audi reden.