Oud-mariniers: Doden bij treinkaping De Punt waren verwacht

(Foto: RTV Drenthe)

De Nederlandse regering ging er vanuit dat er doden zouden vallen bij de treinkaping in 1977. Het proces over de bevrijdingsactie bij De Punt is een schijnvertoning, zeggen twee oud-mariniers in de Volkskrant.

Zij waren zelf betrokken bij een gelijktijdige bevrijdingsactie van een basisschool. De oud-mariniers zijn ervan overtuigd dat de verklaringen van hun collega's zijn 'ingefluisterd' door de Nederlandse overheid om de politiek vrij te pleiten. 'Bij onze briefing werd letterlijk gezegd dat er doden zouden vallen,' aldus een van hen. 'Als je ons inzet, wordt doden ingecalculeerd.' Mariniers verklaarden tegenover de rechtbank dat ze geweldsinstructies hadden opgevolgd. Volgens de geïnterviewde oud-mariniers was bij de aanval op de trein echter geen sprake van levensbesparende geweldsinstructies. ,'Wij schieten niet op benen. Dat doet een wijkagent.' Bij de actie kwamen zes kapers en twee gijzelaars om het leven. Een defensiewoordvoerder ontkent tegenover de krant de aantijgingen. Nabestaanden van de Molukse treinkapers voeren een proces tegen de Staat omdat ze denken dat de kapers bewust zijn geliquideerd.