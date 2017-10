'Wiebes (VVD) krijgt als minister de gaswinning in portefeuille'

Eric Wiebes wordt volgens De Telegraaf de nieuwe minister van Economische Zaken. Daarmee krijgt hij ook de gaswinning in Groningen in portefeuille.

Wiebes (VVD) was in het vorige kabinet staatssecretaris van Financiën. Hij volgt partijgenoot Henk Kamp op, die niet meer terugkeert in Den Haag.

Klimaat

Volgens De Telegraaf is de keuze voor een VVD-minister op de post van Economische Zaken opvallend, omdat die ook wordt uitgebreid met het onderwerp klimaat.

Aangenomen werd dat daarom D66 of de ChristenUnie daar een minister voor zou leveren.

Lees ook:

- Minister Kamp komt op zijn woorden terug

- Afzwaaiende minister Kamp gelooft nog steeds in tempo versterking

- Minister Kamp komt toch nog een keer naar Groningen

- Dossier gaswinning