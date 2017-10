Bruggen bij zeesluizen Farmsum krijgen stalen dek

Al een jaar stonden er plastic blokken op de brug bij Farmsum om verkeer af te remmen. Maandagochtend zijn ze weggehaald, en begint het werk aan twee bruggen bij de zeesluizen. Hout maakt plaats voor staal.

'Het brugdek was in zo'n slechte staat, dat auto's er niet te hard overheen mochten rijden', vertelt Carolien Fischer van Rijkswaterstaat. Het was een van de laatste bruggen die nog een houten brugdek had. Het brugdek is inmiddels zestig jaar oud.

De twee sluizen bij Farmsum hebben allebei bruggen aan de zeekant en aan de kant van het Eemskanaal. De twee bruggen aan de kant van de Waddenzee worden nu vervangen. 'De andere brugdekken zijn 37 jaar geleden al vernieuwd', vertelt projectleider Jan Hiddingh.

Planning en rekenwerk

Waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat ook de bruggen aan de andere kant worden vervangen? 'Het kost heel veel planning en rekenwerk', legt Hiddingh uit.

Fischer: 'De bruggen waren eerst van de provincie, en nu van Rijkswaterstaat. Daarnaast loopt er ook een treinspoor over de brug waardoor je niet zomaar elk moment kan gaan werken. Je moet rekening houden met het spoorboekje van de trein.'

Omrijden

Automobilisten moeten de komende weken omrijden via de andere bruggen en via de N33. Het scheepvaartverkeer kan via de grote sluis. In het weekend van 28 en 29 oktober is het scheepvaartverkeer helemaal gestremd, dan worden de nieuwe brugdekken erin gehesen.

Op 10 november moet het werk klaar zijn. Voor Hiddingh is dat een meevaller. 'We hadden zelf gepland dat het werk acht weken zou kosten, maar de aannemer kwam met een methode waardoor we in vier weken klaar zijn.'

