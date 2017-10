Hoeveel vis zwemt er in de Westerwoldsche Aa?

'Brasem, zes. Brasem, acht. Brasem, zeven.' De ene na de andere vis passeert de meetlat in het oude haventje van Bad Nieuweschans. Daar is waterschap Hunze en Aa's bezig met een grote vistelling.

De vissen uit het Westerwoldsche Aa worden opgevist, gemeten, gewogen en onderzocht, voordat ze hun vrijheid weer terugkrijgen. 'Zo hopen we een beeld te krijgen van de visstand, en daarmee ook iets te kunnen zeggen over de waterkwaliteit', vertelt Peter Paul Schollema van het waterschap.

Elektrische schokken

Het vissen is een hele operatie. Twee boten slepen met netten, om zo de vissen in het dieper gelegen water op te halen. Daarnaast wordt er elektrisch gevist.

'We zetten het water kort onder stroom, waardoor de vissen naar de oppervlakte zwemmen. Dan halen we ze er met een net uit', legt Henri Visser uit.

Brasem, paling en baars

De vistelling vindt een keer in de zes jaar plaats. 'Elk jaar een ander stukje. We kunnen alleen in september en oktober zulke tellingen doen, omdat de vis dan nog mooi verdeeld zwemt. In de winter trekken ze in scholen richting havens', legt Schollema uit.

Intussen worden er vooral brasems, palingen en baarsjes opgevist. De grote vissen worden gewogen en direct teruggegooid, de kleine visjes worden in een ton verzameld en krijgen gezamenlijk hun vrijheid terug.