Rondje Groningen: Wat is het waarm, ja

1) Schizofrene minister?

Waar moet de nieuwe minister van Economische Zaken (en dus ook de gaswinning in Groningen) eigenlijk aan voldoen? Fokke en Sukke weten het wel...

2) Recyclemedaille

Heeft sprinter Dai Dai Ntab uit Groningen komend jaar een gerecyclede medaille om zijn nek hangen bij het NK sprint? Het zou zomaar kunnen. En nee, het is geen medaille die al eerder is uitgereikt, het is er een van bijzondere makelij:

3) Dunken niet toegestaan

Nee, het mag echt niet.....

4) Zonnesteek?

Wat doe je met een dag als vandaag, als het zonnetje het kwik tot boven de 20 graden stuwt? Terrasje pakken, zonnebaden, wandelen zijn enkele opties. Iets minder voor de hand liggend is de griepprik halen...

5) Vindicaters zijn 'goed' met bier(dopjes)

Lachen met Huize Kerklaan, een huis van studentenvereniging Vindicat aan de Poelestraat in Stad. Studenten schelden voorbijgangers uit en gooien bierdopjes naar ze toe. Rector Marc Mohr ziet het anders en zegt dat de dopjes op clubgenoten zijn gegooid die te lang deden over het halen van een pizza.

6) Scheer je weg!

Dingen die ook moeten gebeuren: scheren terwijl je op een ziekenbed ligt. Leerlingen in Winschoten oefenden erop los.

7) Nieuwe lik verf

Van campus Winschoten naar de Zernike Campus. Dit nieuwe bord laat alvast de nieuwe huisstijl van de Zernike Campus in Groningen zien.

8) Aanhouding op het dak

Omdat het niet is uit te sluiten dat ze ook hun slag hebben geslaan in Groningen: politie Noord-Drenthe viert het op heterdaad betrappen en pakken van twee Roemeense dieven.

9) Over Wiebes

De opvolger van Henk Kamp, Eric Wiebes, krijgt bij zijn post als minister van Economische Zaken ook milieu en klimaat in zijn portefeuille. Deze Volkskrant-redacteur heeft een idee waar het naartoe gaat:

10) Wat is het waarm, ja

Weerfanaat Jannes Wiersema van Meteo Roodeschool hield het zomerse herfstweer goed in de gaten en noteerde zelf 21,7 graden. Ook bij onze twee officiële KNMI-weerstations sneuvelden de dagrecords voor 16 oktober, In Lauwersoog werd het 21,6 graden, in Nieuw Beerta 21,9 graden.

11) De politie is je beste vriend...

Voetbalhumor, maar dan anders... Een van de Heerenveenfans die vast zat voor het stelen van het spandoek van de Groningen Fanatics, werd door de politie 'getrakteerd' op het clublied van de grote concurrent, hoorde Dagblad van het Noorden-verslaggever Rob Zijlstra in de rechtszaal.

