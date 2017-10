Heerenveen-supporters staan terecht voor stelen vlag Groningen Fanatics (update)

Het Openbaar Ministerie heeft tegen drie supporters van Heerenveen taakstraffen geëist van 180 uur (2 keer) en 120 uur.

De verdachten waren eind januari betrokken bij de diefstal van twee vlaggen van de Groningen Fanatics. In totaal staan er maandag en dinsdag elf supporters terecht.

Thuis overvallen

Een van de leden van de Groningen Fanatics werd na afloop van de wedstrijd FC Groningen - Vitesse bij zijn huis overvallen. Ter hoogte van de Oosterhamrikkade werd hij door meerdere mannen van z'n fiets getrokken. Na wat geduw en getrek werd de rugzak van het slachtoffer losgesneden en gingen de daders er vandoor.

Uit de hand gelopen

'Ik wil inhoudelijk niets zeggen, maar dit had nooit mogen gebeuren', verklaarde één van de verdachten maandag tegenover de rechter. 'Het had een ludieke actie moeten worden, maar het is uit de hand gelopen.'

Het had een ludieke actie moeten worden SC Heerenveen-fan

Volgens een andere verdachte ging het om een tegenactie. 'Supporters van FC Groningen hadden eerder een aantal spandoeken van ons gestolen. Het was actie, reactie.'

Friese vlag op d'Olle Grieze

'Het groen verven van het beeld van Abe Lenstra en het bevestigen van de Friese vlag op de Martinitoren. Dat waren nog eens ludieke acties. Maar wat hier gebeurd is typeer ik als een ordinaire straatroof', aldus de Officier van Justitie.

'Toch zijn de straffen die het Openbaar Ministerie daarvoor eist, niet passend bij een straatroof. Daaruit lees ik dat hij ook wel inziet dat het uit de hand gelopen is', concludeert advocaat Mathieu van de Linde.

Opgeheven

De diefstal van de vlaggen was voor de Groningen Fanatics aanleiding om zichzelf op te heffen. 'Als je groepsdoek, het belangrijkste bezit, wordt gestolen dan kun je maar 1 ding doen', aldus een woordvoerder van de Fanatics destijds in een reactie.

Vanwege het grote aantal verdachten doet de politierechter dinsdag haar uitspraak. De KNVB heeft de supporters eerder al een stadionverbod van 3 jaar opgelegd. Daarnaast heeft de burgemeester een omgevingsverbod voor het stadion van Heerenveen opgelegd.

Twee en drie maandene

Tegen de verdachten werd naast een taakstraf een celstraf gelijk aan het voorarrest en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee en respectievelijk drie maanden geeist.

