'Worden huurders in Groningen aan hun lot overgelaten?'

De Emmastraat in Appingedam, waar huizen moeten worden versterkt (Foto: Google Street View)

'Bent u het met de SP en PvdA eens dat huurders momenteel in Groningen aan hun lot worden overgelaten? Wat gaat u doen om hieraan een einde te maken?'

Op die vragen willen beide partijen in de Tweede Kamer antwoord van demissionair minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Nauwelijks onderhoud

Ze reageren op een noodkreet van twee bestuurders van woningcorporaties in het aardbevingsgebied. Ze waarschuwen in het Dagblad van het Noorden dat de huurwoningen dreigen te verloederen, omdat er in afwachting van de vertraagde versterking nog nauwelijks onderhoud wordt gepleegd.

De kamerleden Henk Nijboer (PvdA) en Sandra Beckerman vinden dat onacceptabel. Ze roepen in kamervragen Kamp op tot actie.

Brief

Ze wijzen er op dat het nog heel lang gaat duren voordat de huurhuizen worden versterkt. Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders kondigde vorige week in een brief aan dat geplande versterking van huurwoningen is uitgesteld.

De beide Groningse kamerleden: 'De versterkingsoperatie zal nog vele jaren duren. Hoe lang moeten huurders genoegen nemen met achterstallig onderhoud en slecht geverfde huizen?'

