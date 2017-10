'Misschien hebben we te hoge verwachtingen van FC Groningen'

Doelman Sergio Padt gooide de knuppel zondagmiddag in het hoenderhok: het Groningse voetbalpubliek is wel erg negatief. 'Klopt', vonden analist Barend Beltman, sportjournalist Wim Masker en FC-Groningen watcher Elwin Baas in de sportdiscussie op Radio Noord.

'Ik ben het wel met Sergio eens. Ik sta geregeld bij de jeugd van de FC te kijken. Staan 'we' 2-0 voor, dan roept men langs de kant: we moeten het nog zien. Staan we 2-0 achter, dan is het gespeeld', vertelt Masker.

Muppets

Barend Beltman denkt dat het misschien wel inherent is aan voetbalsupporter zijn. 'Het is een beetje als die twee oude mannetjes bij de muppets.'

'Het is ook niet zo dat het alleen in Groningen zo is. Ik hoor dezelfde geluiden bij Vitesse, SC Heerenveen en in Amsterdam', vervolgt Beltman.

Verwachtingspatroon

Maar wellicht ligt het ook aan het verwachtingspatroon, denkt Masker. 'Ik denk dat dat misschien wel te hoog is. Spelers willen ook leuk voetbal spelen en winnen. Maar kijk naar het middenveld: Groningen heeft nooit een beter middenveld.'

'Als je vooraf zegt dat je voor de negende of tiende plaats gaat, waar je qua begroting ook staat, is dat ook goed', denkt Baas.

