Parkeren voor een prikkie op Groningen Airport Eelde

Parkeren op Groningen Airport Eelde is veruit het goedkoopste van Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van vliegveldinfo.nl.

Voor drie dagen parkeren op de Eelder luchthaven betaal je 25 euro. Een week kost je 45 euro. In Nederland komt alleen Maastricht Airport een beetje in de buurt. Daar ben je een tientje duurder uit. Even ter vergelijking met Schiphol: daar leg je 95 euro neer voor een week. Dat is dus 50 euro meer dan op Eelde.

Niet het allergoedkoopst

Alleen op de Duitse luchthavens Münster en en Düsseldorf is het parkeren goedkoper. Daar betaal je ongeveer 27 euro en 39 euro voor een week. Op het door Groningers veelgebruikte vliegveld Bremen moet 66.50 worden betaald.

