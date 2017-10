Lopend Vuur: Wij Groningers zijn te negatief

Gekscherend zeggen ze wel eens dat de uitspraak 't kon minder' vanuit de mond van ons Groningers een prachtig compliment is. Wij zijn over het algemeen nuchter, met beide benen op de grond en 'doe maar gewoon'.

Doelman Sergio Padt van FC Groningen ziet het iets anders. Hij ergert zich aan de kritische houding van het Groninger publiek. 'Ik ben hier nu al drie en een half jaar en in de ogen van de mensen is geen trainer goed. Ik vind Groningers over het algemeen best negatief. We staan als spelers helemaal achter de trainer.'

Heeft Padt een punt? Is het glas bij ons vaker half leeg dan halfvol? Laten we eens in de spiegel kijken.

