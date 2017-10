Het gaat goed met De Harde Leerschool: 'Iedereen krijgt een baan aangeboden'

Het gaat goed met het rugby-project De Harde Leerschool. Negen van de zestien jongeren die in september begonnen met het project krijgen binnenkort een baan aangeboden.

Dankzij de rugbytraining en een bivak zijn ze zo veranderd dat ze binnenkort aan het werk kunnen, zegt programmamanager Ed Oskam.

Paar jaar naar de kloten

Een paar jongens zijn volgens Oskam echt veranderd. 'Ook jongens waar we niet in geloofden op de eerste dag. Sommigen hebben echt een paar jaar van hun leven naar de kloten geholpen. Het is bijzonder om te zien dat dat nu zo anders is.'

Andere vorm van begeleiding

Toch is het niet alleen een succesverhaal: vier jongeren zijn gestopt en drie jongeren zijn overgestapt naar een ander project, omdat zij psychische problemen hadden.

Daarvoor is De Harde Leerschool niet geschikt: deze jongeren krijgen nu een andere vorm van begeleiding.

Bivak

In de afgelopen weken hebben de overgebleven jongeren rugbytraining gehad, maar zijn ze ook op bivak geweest.

'Drie dagen lang zijn de jongens 24 uur per dag in touw geweest. Ze moesten hun eigen potje koken, om de beurt op wacht staan en buiten slapen', zegt Oskam.

Goed voor zelfvertrouwen

'Hierdoor krijgen ze een gevoel voor verantwoordelijkheid. En dat is weer goed voor hun zelfvertrouwen. Bovendien laten ze zo iets zien wat een werkgever wil: die wil een werknemer die doorzet, wil knallen en vastberaden is. Dat zijn aspecten die in de bivak prima tot uiting komen.'

Geen garanties, maar iedereen krijgt een aanbod

De negen jongeren hebben zichzelf dusdanig bewezen dat ze allemaal een baan aangeboden krijgen. Zeventien werkgeversorganisaties hebben zich hiervoor aangemeld.

'Garanties zijn er niet', zegt de programmamanager. 'Maar iedereen krijgt een aanbod.'

Aan de slag

Er wordt nog een paar keer gerugbyd. Om te beginnen spelen de jongeren op dinsdag 17 oktober een vriendschappelijke wedstrijd tegen Groningse studenten. En op 25 oktober volgt de eindwedstrijd tegen Rugby Club Groningen.

Koeriers- en productiewerk

Daarna gaan ze dan echt aan de slag. Het werk dat de jongens gaan doen, bestaat vooral uit koerierswerk, werk in de detailhandel en productiewerk.

'Je merkt dat ze eraan toe zijn', zegt Oskam. 'Ze voelen zich gemotiveerd en sterk: ze willen graag aan de slag'.

Lees ook

- 'Ik heb er zin in om die baan te pakken'

- 'De Harde Leerschool' helpt jongeren door rugby aan baan