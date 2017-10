Kamp in kamerbrief: Groningse gaskraan niet verder dicht

Minister Henk Kamp (Foto: RTV Noord)

Er is geen aanleiding om op de gaswinning in Groningen direct verder terug te draaien. Dat laat demissionair minister Henk Kamp in een brief de Tweede Kamer weten.

In het kader van het zogenoemde 'ijkmoment' heeft hij de situatie van nu onder de loep genomen. Dat gebeurt jaarlijks, zo is vorig jaar afgesproken met het parlement. Tien procent lager Kamp wijst er in de kamerbrief op dat in mei die jaar besloten is de gaswinning vanaf oktober in Groningen met tien procent verder te verlagen. Met als aanleiding de toename van aardbevingen begin dit jaar rond Loppersum. De bijna vertrokken bewindsman concludeert dat er daarna niets veranderd is. En dus dat er geen reden is de gaskraan verder dicht te draaien. In de kamerbrief laat hij weten dat Groningse bestuurders en belangenorganisaties er bij hem op hebben aangedrongen de gaswinning verder te verlagen. Hij zegt die zorg 'te begrijpen'. Leveringszekerheid Om er aan toe te voegen dat extra maatregelen nu niet nodig zijn. 'De vermindering van het jaarlijkse gaswinningsniveau met tien procent is één van de maatregelen die ik heb genomen om de seismiciteit als gevolg van de gaswinning te verminderen. En tegelijkertijd de leveringszekerheid te kunnen blijven borgen,' aldus de demissionaire minister, die niet terugkeert in het kabinet Rutte lll. In het regeerakkoord werd vorige week aangekondigd dat in vier jaar de gaswinning in Groningen licht gaat dalen: met 1,5 miljard kuub in totaal. Lees ook: - Nieuw kabinet draait de gaskraan verder dicht

- 'Dat de staat niet over de brug komt is ronduit verontrustend'

- Dossier: alles over aardbevingen