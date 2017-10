Strandvolleybaltoernooi Wedderbergen levert in

Het populaire strandvolleybaltoernooi Wedderbergen wordt verkleind. Na vijf jaar met 18 speelvelden en 225 teams wordt de editie van 2018 met slechts dertien velden en zo'n 185 teams gespeeld. De reden: de sfeer ging er niet op vooruit door de extra velden.

En die sfeer is belangrijk. Zo belangrijk, dat de organisatie nu nog meer teams moet teleurstellen dan voorheen. Er kunnen immers minder meedoen.

Negatieve reacties overheersten

Afgelopen jaar boekte het strandvolleybaltoernooi een record, met 476 ingeschreven teams. Slechts de helft daarvan kon ook echt meedoen.

'Het is zeker jammer dat we nog meer mensen moeten teleurstellen', zegt bestuurslid Jurjan Doornbos. 'Maar de negatieve reacties op de extra speelvelden overheersten. Op de vijf extra velden die er waren was er eigenlijk geen sfeer. Die velden liggen ook niet vast aan de dertien andere velden. Dan krijg je dat.'

Extra weekend

Omdat er zoveel teams teleurgesteld moeten worden is erover nagedacht om een extra weekend te organiseren. 'Maar dat doen we in 2018 zeker niet. Als bestuur hebben we niet de capaciteit om dat te organiseren. Maar wie weet doen we het over een paar jaar wel. Zeg nooit nooit.'

Binnen een paar minuten volgeboekt

De organisatie verwacht hoe dan ook dat het toernooi ook dit jaar weer binnen een paar minuten volgeboekt is. Dat inschrijven gebeurt overigens een maand later dan normaal: in de nacht van 1 op 2 december. En nu maar hopen dat de sfeer volgend jaar weer als vanouds is.

