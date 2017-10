Inwoner Sauwerd is klaar met foutparkeerders

Diemer Bosma uit Sauwerd is klaar met de parkeerproblemen in het dorp (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Diemer Bosma uit Sauwerd is er helemaal klaar mee. De parkeerproblemen bij het station in het dorp zijn voor hem een grote ergernis. Het terrein staat volgens Bosma veel te vol.

Hij zette een oproep aan de gemeente hierover op Facebook: 'Deze bestuurder, zie foto, vond dat zijn auto gewoon op de stoep geparkeerd kan worden. Doe er iets aan, Gemeente Winsum. Voorkom levensgevaarlijke situaties…'

Racen

'Ik ben er klaar mee', vertelt de inwoner van Sauwerd. 'Vorige week zag ik een automobilist aan komen racen en zijn auto op de stoep parkeren. Een buurtbewoner die slecht ter been is kon er daardoor niet meer langs en moest omkeren.'

Drie oplossingen

Bosma zegt al meerdere keren bij de gemeente aan de bel te hebben getrokken. 'Ik heb zelfs al drie mogelijke oplossingen aangedragen. Ik weet drie terreinen in de buurt van het station waar zo een (tijdelijke) parkeerplaats kan worden gerealiseerd.'

Welke terreinen?

Het gaat om braakliggende terreinen, waaronder een nog niet verkochte bouwkavel tegenover het station. Daarnaast noemt Bosma een veld iets verder weg, maar de gemeente denkt dat mensen niet terug willen lopen naar het station.

Als derde denkt Bosma aan uitbreiding van het huidige parkeerterrein bij het station, maar dat is ook lastig, want die grond is van de NS.

Meer toezicht

De inwoner van Sauwerd pleit naast een structurele oplossing ook nog voor meer toezicht en handhaving.

Hij zegt bijval te krijgen uit de buurt voor zijn oproep. Dinsdag heeft Bosma weer een gesprek met de gemeente Winsum.