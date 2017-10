Xior Student Housing koopt studentencomplex voor 20 miljoen

De Belgische vastgoedpartij Xior Student Housing heeft zich ingekocht in de markt van studentenwoningen in Groningen. Ze betaalt 20 miljoen euro voor een studentencomplex met 180 kamers.

Het complex moet in april 2018 worden opgevelerd aan de Oosterhamrikkade, boven het UMCG en de Oosterparkwijk in Stad. Het gebouw wordt aardbevingsbestendig gebouwd, en is gebouwd in opdracht van Geveke en Vastgoed Groningen. De gemiddelde kamer zou 31 vierkante meter groot zijn.

Nieuwe speler in Groningn

Door de aankoop wordt Xior een concurrent van onder andere Nijestee en Lefier. Het bedrijf koopt zich de laatste maanden in rap tempo in op de Nederlandse markt. In september rondde het nog de aankoop af van 470 appartementen in Delft, Den Haag en Rotterdam. In totaal zegt Xior vóór de aankoop in Groningen 3425 studentenwoningen te hebben met een waarde van 444 miljoen euro.

Het bedrijf zoekt nu beleggers voor het studentencomplex, dat is getekend door de Groningse architect Van Ringen. Die ontwierp ook de studentenwoontoren Polaris (207 appartementen) in winkelcentrum Paddepoel.

Bouwen voor studenten?

Het bouwen van studentenwoningen is niet onbesproken in Groningen. Met name internationale studenten komen in Groningen moeilijk aan een woning. Toch riep een makelaar in Stad onlangs op om te stoppen met het bouwen voor de doelgroep. Woning-wethouder Roeland van der Schaaf pareerde de kritiek, en vindt dat juist wel gebouwd moet worden voor studenten - omdat zij de huur van particuliere panden niet kunnen opbrengen.

