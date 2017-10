Man doet zich voor als incassomedewerker en licht bedrijf op

Het Openbaar Ministerie heeft een jaar cel geëist tegen een 22-jarige man uit de stad Groningen. De helft van de eis is voorwaardelijk.

De man is volgens de officier van justitie betrokken geweest bij vijf inbraken en pogingen daartoe in Delfzijl tussen februari en mei vorig jaar.

Voorgedaan als incassomedewerker

Bij woningen aan de Kustweg, Ossenweg, Wierdenweg, Gersteland en de Meeuwenstraat in Delfzijl werden een laptop, een spaarpot, een tas, een telefoon, aardewerk en koper en 3000 euro aan contanten buitgemaakt.

Ook zou de man in juli vorig jaar een installatiebedrijf uit Emmen voor 1651 euro hebben opgelicht. Hij deed zich telefonisch voor als een medewerker van een bestaand incassobureau. Volgens de eigenaar van het bedrijf kwam de Stadjer zo dreigend over, dat hij het geld overboekte.

Rekeningnummer

De bank belde de volgende dag naar het opgelichte installatiebedrijf. Het rekeningnummer kwam niet overeen met dat van het incassobureau. Zo kwam men bij de verdachte uit. Op het bureau bekende de man de inbraken, de pogingen daartoe en de oplichting in Emmen.

Bij de inbraken werden breekijzers gebruikt. De oplichtingspraktijken had hij afgekeken van het tv-programma Opgelicht. Hij was verbaasd over hoe makkelijk hij geld gestort kreeg.

Deel van (jeugd)groep

De Stadjer maakte deel uit van een (jeugd)groep van negen verdachten, waarvan drie meerderjarig zijn. De andere acht personen zijn al veroordeeld. De verdachte is uit angst voor repressailles van Delfzijl naar Groningen verhuisd.

De gestolen 3000 euro is inmiddels teruggehaald van een eerder veroordeelde Delfzijlster in deze zaak.

Kinderlijk gedrag

De 1651 euro moet de Stadjer zelf aan het Emmer installatiebedrijf terugbetalen. Evenals ruim 800 euro aan gevraagde schadevergoedingen voor de inbraken.

De officier eiste jeugddetentie voor de 22-jarige man. Hij lijdt aan ADHD en vertoonde hij volgens de officier 'kinderlijk meeloopgedrag'. De rechter doet over twee weken uitspraak.