Meer dan helft aangiftes in Noord-Nederland blijft liggen

Meer dan de helft van de aangiftes in Noord-Nederland blijven onbehandeld (Foto: RTV Noord)

Met meer dan de helft van alle aangiftes in Groningen, Friesland en Drenthe wordt niets gedaan. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

In 2015 ging het in totaal om 54.7 procent. Vorig jaar was er een lichte daling: toen werden 53.6 procent van de aangiftes niet behandeld.

Oorzaak

Een woordvoerder van de politie stelt dat aangiftes niet worden behandeld als het gaat om 'geen directe aanknopingspunten, gebrek aan daderinformatie of prioriteit vanuit het gezag'. Bij aangiftes bepalen het OM, de politie en de burgemeester gezamenlijk of er een vervolg aan wordt gegeven.

Onder het gemiddelde

Noord-Nederland ligt wel onder het landelijk gemiddelde van 55,5 procent aan onbehandelde aangiftes. In Amsterdam is de kans het kleinst dat een aangifte wordt behandeld. Daar blijft ruim 64 procent van de aangiftes liggen.