Moorlag (PvdA) gaat Wiebes op de huid zitten, maar niet op gas

Groninger William Moorlag krijgt voor de PvdA in de Tweede Kamer de portefeuilles economische zaken, energie, klimaat en landbouw.

Daarmee zal hij in zijn oppositierol Eric Wiebes als tegenstander krijgen. Die wordt volgens De Telegraaf de minister van Economische Zaken in de nieuwe coalitie, en daarmee de opvolger van Henk Kamp. Wiebes gaat daarmee ook over de gaswinning.

Geen gaswinning

Moorlag zal zich in de Tweede Kamer niet bezighouden met het gas en de aardbevingen. Vorige week gaf hij RTV Noord te kennen dat de eveneens Groningse PvdA'er Henk Nijboer daarover blijft gaan binnen de Tweede Kamer.

Toch in Tweede Kamer

Moorlag stond op plek negen in de lijst van de PvdA bij de landelijke verkiezingen in maart. Omdat Lilianne Ploumen met voorkeursstemmen werd gekozen, liep hij aanvankelijk zijn zetel mis. Doordat voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem stopt in de Kamer, kwam er vorige week alsnog een plek voor Moorlag vrij.

'Wat minder hijgerig'

'Ik ben hier geworteld, dat schud ik niet van mij', zegt hij over zijn rol als Groninger in Den Haag. 'Ik ben landelijk volksvertegenwoordiger, dus ik kan me niet als een puur regionale volksvertegenwoordiger gaan opstellen. En ik ben ook wel van plan wat Groningse nuchterheid in Den Haag te brengen. Dat kan daar wel, het mag wel wat minder hijgerig.'

