Topsporthal in Leek wordt klaargemaakt voor Donar (update)

Afgelopen weekend was de Topsporthal in Leek nog gevuld met oude auto's voor een oldtimerbeurs, woensdag spelen de basketballers van Donar er voor de Europe Cup tegen de Franse club Le Portel. 'Vanochtend om zeven uur stond de tribunebouwer voor de deur.'

Albert Kuil is directeur van de hal en heeft het er maandag maar druk mee. 'Afgelopen nacht hebben we de auto's en het tapijt eruit gehaald. Morgen wordt de vloer gelegd, daarna volgen de baskets.' Met de extra tribunes die geplaatst worden, biedt de hal ruimte aan drieduizend supporters.

Eerste training

Donar traint dinsdagmiddag om 16.00 uur voor het eerst in de Leekster hal. Een 'thuiswedstrijd' voor de Stadjers, nu het eigen MartiniPlaza bezet is. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wedstrijd in Almere gespeeld zou worden.

Kuil: 'Omdat wij goed contact met Donar hebben, zijn we gaan overleggen. Ook de supporters wilden het graag wat dichter bij huis hebben.' Donar oefent jaarlijks al in Leek, maar speelde er nog geen officiële wedstrijd.

Vaker in Leek?

Als het aan Kuil ligt, mag de basketbalclub na woensdag terugkomen. 'Er zijn extra putten in de vloer geslagen, zodat Donar hier vaker kan spelen mocht het zo uitkomen.'

Extra bussen

Qbuzz zet extra bussen in vanaf 18.23 voorafgaand aan de wedstrijd. Na de wedstrijd rijden er om 21.25 drie bussen terug naar station Groningen. De bussen zijn ook ingezet vanwege de beperkte parkeergelegenheid in Leek.

