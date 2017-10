Verdachte kickt af in Schotse verslavingskliniek, rechtszaak aangehouden

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een rechtszaak tegen een 34-verdachte uit Farmsum is maandag uitgesteld omdat de man momenteel wordt behandeld in een afkickkliniek in Schotland. Hij staat onder meer terecht voor de diefstal van professionele tattoo-apparatuur.

Bij de diefstal aan de Grintweg in Winschoten werden vorig jaar oktober onder meer een laptop, een blueprinter, een shader en een tattoomachine gestolen. Eigendom van tattoo studio JS Bodyart. Motor gestolen Daarnaast heeft hij volgens het Openbaar Ministerie een motor gestolen van een member van motorclub Black Sheep uit Delfzijl. In een mail aan de rechtbank vroeg de verdachte om uitstel van zijn zaak. 'Hij wil graag bij de rechtszaak aanwezig zijn, maar hij wil ook zijn behandeling in Schotland afmaken. En dat duurt in ieder geval tot eind november', aldus de politierechter. De man uit Farmsum staat nu waarschijnlijk pas begin volgend jaar terecht.