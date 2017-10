Kerstbus gaat voor de dubbel, meld iemand aan!

Het is een mooie traditie bij RTV Noord: op Kerstavond gaat Cunera van Selm op pad met de Kerstbus. En dit jaar rijdt de Kerstbus zelfs twee keer; op Kerstavond en op Eerste Kerstdag.

kerstbus@rtvnoord.nl

De voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. Vanaf nu kan je mensen die volgens jou een bezoek van de Kerstbus verdienen aanmelden via kerstbus@rtvnoord.nl

Hart onder de riem

Wil jij iemand een hart onder de riem steken? Iemand die getroffen is door ziekte of andere tegenslag? En heb je een bijzonder idee om die persoon te verrassen? Laat het ons weten.

Compliment

We zijn ook op zoek naar mensen die een compliment verdienen. Mensen die altijd voor anderen klaar staan, in hun werk of als vrijwilliger. Die zichzelf het liefst wegcijferen, en juist daarom wel eens in het zonnetje gezet mogen worden.

Kerstbus 2016

Om je te inspireren gaan we nog even terug naar vorig jaar. Toen was de Kerstbus onder meer bij Onno en Margriet Kukler, de oprichters van voetbalclub Kids United. Ze waren aangemeld door trainsters Seline en Anouk, die de Kuklers wilden bedanken voor al hun goede werk.

De ernstig zieke Grejan Woldring uit Leek schakelde de Kerstbus in omdat ze haar vrienden Bart en Janke wilde verrassen. 'Zij hebben mij het gevoel terug gegeven dat ik er mag zijn', zei Grejan.

Ook waren we bij buurtwerker Sietze den Izeger, die allerlei klussen opknapt voor mensen in de wijk Beijum in Stad. Sietze was jarenlang verslaafd, maar het lukte hem uiteindelijk om af te kicken. Zijn hulpverleners vonden dat hij daarom een bezoek van de Kerstbus verdiende.

Rieks Wals uit Loppersum werd aangemeld voor de Kerstbus door zijn koor De Lopster Störmvogels. Ze zongen in de uitzending een speciaal lied voor Rieks.

Email

Wil je iemand aanmelden voor de Kerstbus? Stuur ons dan een e-mail met zoveel mogelijk informatie over deze persoon. Vertel ons waarom je hem of haar aanmeldt voor de Kerstbus en hoe je hem of haar zou willen verrassen. Mail naar kerstbus@rtvnoord.nl

Alvast bedankt en tot ziens bij de Kerstbus, op Kerstavond en Eerste Kerstdag.

Wil je de complete uitzending van de Kerstbus 2016 bekijken, dat kan hier: