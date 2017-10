Asielzoeker steekt woonkamer in brand om te kunnen sterven in Nederland

Een 36-jarige man uit Afghanistan hangt wegens brandstichting in het asielzoekerscentrum van Musselkanaal een celstraf van 82 dagen boven het hoofd.

In afwachting van zijn verblijfsstatus stichtte de asielzoeker op 22 juni brand in zijn woonkamer in het AZC. Met aangestoken servetten en toiletrollen stak hij de gordijnen aan. Ook wilde hij de vloerbedekking, de trap en het bankstel in lichterlaaie zetten, maar toegesnelde hulpverleners konden dat voorkomen.

Dood in Nederland

Eenmaal op het politiebureau bekende de man. Op de zitting verklaarde hij dat hij wilde sterven in Nederland. Hij hoopte dat zijn gezin in dit land sneller een verblijfsstatus zou krijgen als hij dood was.

Toerekeningsvatbaar

Er werden elf afzonderlijke brandhaarden gevonden. Deskundigen verklaren de man volledig toerekeningsvatbaar.