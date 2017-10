Noord Vandaag: 'Sorry dat we zo negatief zijn FC Groningen'

Volgens FC Groningen-doelman Sergio Padt zijn Groningers 'best negatief'. Heeft hij gelijk? Dat - en meer - in Noord Vandaag?

'Het komt er soms wat beroerd uit. Groningers zijn misschien niet tactisch genoeg, maar we bedoelen het goed', zegt positivo Henk de Haan in de uitzending (4.20).

Theo de Groot, theatermaker en docent Groninger taal, vindt dat er zeker wat zit in de woorden van Padt. 'In sommige dingen vind ik Groningers wel wat negatief.'

Het is nu eenmaal de aard van de Groningers dat ze er niet omheen draaien, stelt 'oer-Groninger' Henk Scholte. 'We hebben niks aan mooidoenerij of stroopsmeerderij.' De Haan en De Groot zijn het uiteindelijk eens: 'Sorry dat we zo negatief zijn FC Groningen.'

Verder in Noord Vandaag:

- De 21-jarige man die zondagochtend werd neergeschoten op de Korreweg in Groningen, was vermoedelijk een willekeurig slachtoffer. Verslaggever Peter Steinfort geeft de laatste stand van zaken. (1.10)

- Lekker genieten van het mooie weer is er niet bij voor boer Anselm Claassen uit Vierhuizen. Want hij moet juist hard aan het werk om de oogst binnen te halen. (2.50)

- Voor vier gehandicapte kinderen in Uithuizen is het nog altijd onzeker of ze na de kerstvakantie nog wel naar school kunnen. Hoe zit dat? (13.14)

- Welke vissoorten zwemmen er zoal rond in de Groningse wateren? (15.20)

Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.