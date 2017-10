Noodopvang voor studenten blijft mogelijk open tijdens piekmomenten

De gemeente Groningen en pandeigenaar Eric Kooistra zijn met elkaar in gesprek om de noodopvang voor studenten aan de Van Swietenlaan tijdens piekmomenten een vervolg te geven.

Piekmomenten doen zich voor aan het begin en halverwege het studiejaar, als er veel nieuwe studenten naar Groningen komen. Het pand van Kooistra doet dit jaar voor het eerst dienst als noodopvang voor studenten.

Gesprekken zijn in volle gang

Eric Kooistra laat weten dat de plannen nog niet definitief zijn. 'Over twee weken verwacht ik meer duidelijkheid. Dit pand zit nu in een tussenfase want het gaat herontwikkeld worden. In die tussenfase kan het een aantal keer per jaar gebruikt worden voor studenten die geen kamer kunnen vinden.'

Twaalf november

De huidige noodopvang is open tot twaalf november. In totaal kunnen honderd studenten overnachten in deze voormalige noodopvang voor vluchtelingen. Maar volgens een woordvoerder van de Rijksuniversiteit Groningen is er weinig behoefte meer aan:

'Nieuwe aanvragen komen nauwelijks meer binnen en de mensen stromen goed door naar de reguliere woningmarkt'.

Geen woning op twaalf november

Studenten die op twaalf november nog gebruik maken van de noodopvang komen niet op straat te staan. Kooistra zegt dat ze er pas uit hoeven als ze andere woonruimte gevonden hebben.

Positief

De RUG hoopt dat de uitkomst van de gesprekken tussen de gemeente en Kooistra een positief resultaat opleveren. 'Wij zijn blij als studenten onder dak zijn.'

