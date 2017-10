Voormalige kleuterschool biedt plaats aan kinderen met ernstige gedragsproblemen

Kinderen met ernstige gedragsproblemen die niet meer terecht kunnen in het regulier onderwijs, hebben sinds maandag een eigen plek in Bedum. In voormalige kleuterschool 't Koepeltje onder de vlag van zorginstelling 's Heeren Loo zorg en onderwijs aan ze geboden.

'We zijn begonnen met één jongetje van acht. Er kwamen steeds meer aanmeldingen, toen werd onze ruimte te klein', vertelt Esther Dieterman, gedragswetenschapper bij 's Heeren Loo. Zo kwam de voormalige school in beeld. Problematisch gedrag 'Het gaat om kinderen die zijn uitgevallen in het onderwijs. Veelal door problematisch gedrag, waardoor een grote klas niet meer goed voor ze was.' 'Elke dag hard werken' 'Het is elke dag hard werken voor de begeleiders', zegt Dieterman. 'Ze hebben nu elke dag tien kinderen, daar zitten drie begeleiders op. Dat hebben ze gewoon nodig. Het kan zijn dat je met z'n tweeën naar buiten moet voor een leerling, dan moet er wel iemand in de klas blijven.' 'Heel erg gericht op gedrag' 'We zijn vooral bezig om de kinderen sociaal-emotioneel sterker te maken. Heel erg gericht op gedrag, het echte schoolwerk laten we wel een beetje liggen eerst. Leerlingen die bij ons binnenkomen hebben het zo moeilijk, dat het ook geen zin heeft om met ze te gaan leren. Dat blijft toch niet hangen.' Terugkeren Het is wel de bedoeling dat de leerlingen uiteindelijk terugkeren in het reguliere basisonderwijs.