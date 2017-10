Extra bussen naar Zuidlaardernacht en Zuidlaardermarkt

Vanuit onze provincie rijden maandag en dinsdag extra bussen naar de Zuidlaardernacht en de Zuidlaardermarkt.

Het gaat om extra bussen op de routes van en naar Groningen, Hoogezand, Veendam, Gieten en Assen.

Hier rijden de extra bussen

- Q-link 5 Gieten-Groningen v.v.: vanaf maandag 22 uur de hele nacht elk uur via Annen, Zuidlaren en Haren P+R.

- Lijn 44 Hoogezand-Assen v.v.: vanaf maandag 16 oktober 21 uur doorlopend tot dinsdag 17 oktober 18 uur via Zuidlaren en Vries.

- Lijn 48 Veendam-Zuidlaren v.v.: vanaf maandag 16 oktober 21 uur doorlopend tot dinsdag 17 oktober 18 uur.

- Lijn 151 Gieten-Zuidlaren/Assen: dinsdag 17 oktober van 7 tot 17 uur twee keer per uur tussen Gieten en Zuidlaren. Enkele ritten rijden hebben Assen als startpunt/eindpunt.

De exacte vertrektijden zijn te vinden in de dienstregeling van Qbuzz.