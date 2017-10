Kraamnieuws in Wildlands: bedreigd dier geboren

(Foto: Wildlands)

In de Wildlands Adventure Zoo in Emmen is maandagmiddag een bruinkopslingeraap geboren. Dit gebeurde op het slingerapen-eiland voor de ogen van veel bezoekers van het park. Moeder en kind maken het goed, hoewel de moeder nog wel wat onwennig is.

Het is het tweede kind van deze moeder. Het eerste jong werd vorig jaar levenloos geboren. Slingerapen zijn ongeveer acht maanden drachtig. Als alles goed gaat, verwelkomt de groep met een paar maanden nog een tweede baby.

Fokprogramma De slingerapen in Emmen leven in een groep van dertien. Ze maken deel uit van een internationaal fokprogramma, omdat de bruinkopslingeraap een ernstig bedreigde diersoort is. Wildlands is coördinator van dit fokprogramma en dat maakt het nieuwe aapje extra bijzonder.