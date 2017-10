Hoogezandster genomineerd voor geschiedenisleraar van het jaar

Michiel Broekema, docent aan het Dr. Aletta Jabobs College in Hoogezand, is genomineerd voor de titel 'Geschiedenisleraar 2017'.

De verkiezing wordt ieder jaar georganiseerd door onder andere het Rijksmuseum.

Andere kanshebbers

Ook twee andere docenten, uit Sassenheim en Amersfoort, zijn genomineerd voor de titel. Schoolbesturen, collega-docenten en leerlingen konden hun geschiedenisleraar als kandidaat aanmelden.

De uitreiking is op 28 oktober in het Rijksmuseum in Amsterdam, op de vooravond van de Nacht van de Geschiedenis.

