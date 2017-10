Gehandicapte kinderen in onzekerheid: kunnen ze blijven op hun vertrouwde school?

(Foto: Google Street View)

Vier gehandicapte kinderen in Uithuizen zitten in onzekerheid of ze na de kerstvakantie nog wel naar school kunnen. Ze gaan nu elke dag naar de Koning Willem-Alexanderschool, maar die gaat begin volgend jaar naar een nieuw versterkt gebouw even verderop in het dorp.

Het viertal wordt opgevangen door de Stichting Gewoon Bijzonder, die nu nog een lokaal huurt in de school. Voorzitter Alies Kap wil graag dat de kinderen mee kunnen naar het nieuwe gebouw. 'We zijn al heel mooi geïntegreerd in de basisschool en willen graag één-op-één overgaan.' 'Deze kinderen horen er helemaal bij' 'Deze vier kinderen horen er helemaal bij. Dat vindt de school ook. We zijn eigenlijk een klas binnen deze school. De samenwerking gaat ook helemaal perfect. Het bijzondere is gewoon geworden. En dat is volgens mij net zo waardevol.' Wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond wil wel dat de gehandicapte kinderen mee kunnen naar het nieuwe gebouw, maar volgens hem was er te lang onduidelijkheid over de financiering. Volgens Kap is dat geen probleem meer. 'Dat is rond. Maar wij willen graag van de gemeente weten waar wij nu terecht kunnen.'